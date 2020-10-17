İlham Aliyev: Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız

İlham Aliyev: Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız

Ulusa seslenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz." dedi.

Ermenistan gece boyunca, sivilleri hedef aldı, 13 Azerbaycan vatandaşı yaşamını yitirdi.

Azerbaycan ordusu, saldırıya anında karşılık verse de füzenin düştüğü bölgede onlarca sivil, enkaz altında kaldı.

Gelişmelerin ardından sabah saatlerinde kameralar karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa seslendi.

"HİÇBİR ZAMAN SİVİLLERE SALDIRMAYACAĞIZ"

Aliyev, Ermenistan'da savaş meydanında karşılık verileceğini belirterek, "Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz." dedi.

"ERMENİSTAN SİLAHLARI NEREDEN ALIYOR?"

İşgalci Ermeni ordusunun kullandığı silahları nereden aldığını soran Aliyev, "Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor." diye konuştu.

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