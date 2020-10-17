İlham Aliyev: Bu namert hareketler halkımızın iradesini kıramayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gence saldırısının ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak Fuzuli kentinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gence'ye düzenlenen saldırının ardından ulusa sesleniş konuşması yapıyor.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

"Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Ermenistan yönetiminin faşist amacını gösterdi. Ermenistan her gün şehirlerimize ateş açıyor. Vatandaşlarımızı öldürüyor. 2 binden fazla ev zarar gördü.

Ermenistan yönetimi savaş suçu işliyor. Balistik füze sistemleriyle sivilleri vurmak savaş suçudur. Ermenistan'a savaş sahasında cevap vereceğiz.

İntikamımızı savaş meydanında alacağız. Bütün Azerbaycan halkı vatanseverlik gösteriyor. Ermenistan topraklarımızdan çıkarılacak. Kendi istekleriyle topraklarımızdan çıkmazlarsa biz onları köpek kovar gibi kovalarız.

Daha büyük hacimde düşmanın askeri teçhizatı imha edildi. Savaş sahasında tam üstünlüğü elde ettik. Ermenistan bu kadar silahı nereden temin etti? Ermenistan'ı kim silahlandırıyor, bunu merak ediyoruz. Ermenistan'a kaçak yollardan silah ve teçhizat yollanıyor.

Fuzuli kentiyle birlikte 7 köy Ermenistan işgalcilerden kurtarıldı. Biz bütün kentleri yeniden kuracağız. O kentlere hayat vereceğiz. Bugün artık Fuzulililerin kentleri kurtarıldı ve onlar orada yaşayacaklar, oraya hayat vereceğiz. "

İlham Aliyev: Füzuli şehri işgal altından kurtarıldı VİDEO

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