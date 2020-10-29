İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Aliyev, 97. yılına giren Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Aliyev, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

TÜRKİYE, HER DAİM AZERBAYCAN'IN YANINDA

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Aliyev'in tebriklerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e teşekkür ederek, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

KARABAĞ KONUŞULDU

Dağlık Karabağ sorununu da görüşme sırasında ele alan iki lider, bölge üzerindeki son gelişmeler noktasında değerlendirmede bulundu.