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    İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Aliyev, 97. yılına giren Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.
    • AA
    • 29.10.2020 - 16:05
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 16:23
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    İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Aliyev, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

    TÜRKİYE, HER DAİM AZERBAYCAN'IN YANINDA

    İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Aliyev'in tebriklerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e teşekkür ederek, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

    KARABAĞ KONUŞULDU

    Dağlık Karabağ sorununu da görüşme sırasında ele alan iki lider, bölge üzerindeki son gelişmeler noktasında değerlendirmede bulundu.

    İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı arayarak Cumhuriyet Bayramı nı kutladı #1

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