İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla tebrik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdam bölgesinde Türk-Rus ortak gözlem merkezinin açılışı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Azerbaycan’ın Ağdam ilinde Türk ve Rus askerlerinin ortak görev yapacağı "Türk-Rus Ortak Merkezi" gerçekleştirilen törenle açıldı.

Dağlık Karabağ'da kurulum çalışmalarının tamamlandığı merkez, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin’in katılımıyla açıldı.

Güvenliği Azerbaycan ordusu tarafından sağlanacak Türk-Rus Ortak Merkezi, Ağdam ilinin Merzili köyüne yakın bir alanda yaklaşık 4 hektarlık arazide inşa edildi.

TÜRK VE RUS TUĞGENERALLER BAŞKANLIK EDECEK

65 modüler odadan oluşan ortak merkezde, Türk askerlerine Tuğgeneral Abdullah Katırcı, Rus askerlerine ise Tuğgeneral Viktor Fedorenko başkanlık edecek.

Öte yandan Dağlık Karabağ’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz Kasım ayı başında varılan ateşkes anlaşmasının ardından 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN İNŞA EDİLDİ

Anlaşmanın imzalanmasından beri Türk ve Rus heyetleri merkezin kurulumu için ortak çalışma yürütüyordu. Türkiye, ortak merkezle bölgedeki ateşkesin, barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak.

Kurulum çalışmalarının tamamlandığı ve Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez, bugünden itibaren faaliyete başlayacak. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayılan açıklamada, merkezde görev yapacak Türk askerlerinin Azerbaycan’a geldiği duyuruldu.

ÇALIŞMALAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi’nde Türkiye tarafından 1 general ve 38 askeri personel görev yapacak.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk ve Rus subaylarının ortak göreve başladıktan sonra Hankendi’deki Rus Barışı Koruma Merkezleri’ni, askeri birliklerin durumunu, merkezi çalışmaların işlevlerini ve icra edilen görevlerin yakından takibi gibi çalışmaları izleyeceği ifade edildi.

Aynı zamanda Türk ve Rus tarafının ortak çalışmasında İnsansız Hava Araçları (İHA) ile bölgede denetlemelerde bulunacağı aktarıldı.