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    İlham Aliyev: Düşmanın başını eziyoruz

    İlham Aliyev: Düşmanın başını eziyoruz

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında yumruğunu sıkıp havaya kaldırdı ve düşmanın başını bu demir yumrukla ezdiklerini söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.11.2020 - 12:29
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 12:42
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    Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altında kalan topraklarını tek tek kurtarmaya devam ediyor. Bugüne kadar 200'den fazla bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, ilerleyişini sürdürüyor.

    Yaşananlar hakkında son bilgileri paylaşmak üzere kameralar karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çatışmaların başladığı ilk günlerde söylediklerini hatırlattı.

    Yumruğunu sıkıp havaya kaldıran Aliyev, "Düşmana yumruk göstermiştim. Demiştim ki; bu yumruk öyle böyle yumruk değildir. Bu yumruk demir yumruktur. Bu demir yumrukla, düşmanın başını eziyoruz ve ezeceğiz de. Aynı zamanda bu yumruk birliğimizdir. Azerbaycan halkı bu yumruk gibi birleşti. Bu birlik ebedi olacak." şeklinde konuştu.

    İlham Aliyev: Düşmanın başını eziyoruz ViDEO

    İlham Aliyev: Düşmanın başını eziyoruz #1

    İlham Aliyev: Düşmanın başını eziyoruz #2

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