İlham Aliyev: Ermenistan ordusunu öz topraklarımızdan kovacağız

Ermenistan işgalindeki 24 köyün daha kurtarıldığını duyuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, öz topraklarına geri döneceklerini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halkına seslendi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın ikinci kez ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı.

"ERMENİSTAN ORDUSUNU ÖZ TOPRAKLARIMIZDAN KOVACAĞIZ"

Aliyev açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan ordusunu öz topraklarımızdan kovacağız. Gence'ye namertçe saldırı yapıldı, siviller hedef alındı. 30 yıl toprağınızda oturup bize meydan okumaya çalıştılar. Ermenistan, tarihi binalarımıza, camilerimize zarar verdi. Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar.

Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz, barış içinde yaşayacağız. İşgalden sonra dünyaya gözünü açanlar da ana yurduna döneceği günü bekledi.

"ERMENİSTAN'A DİZ ÇÖKTÜRDÜK"

Benim cumhurbaşkanı olarak en büyük görevim toprakları kurtarmaktır. Bizim yumruğumuz, bizim birliğimizdir. Ermenistan'a diz çöktürdük. Topraklarımızdan kovuyoruz. Daha da kovacağız. Her gün yeni bir toprağımızda bayrağımız dalgalanıyor.

Hani nerde "yenilmez" Ermenistan ordusu? Buralara öyle tahkimatlar kurmuşlar ki... Bunlar oralardan çıkar mı hiç? Gece gündüz yalan söylüyorlar.





"24 KÖY İŞGALDEN KURTARILDI"

Ermenistan'ı destekleyenlerin ne aklı var ne de vicdanı. Ermenistan'ın 241 tankı imha edildi, 39 tanklına el konuldu.

Fuzuli ilinin Dörtçınar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Kargapazar, Aşağı Veyselli ve Yukarı Aybasanlı; Cebrail ilinin Sarafşa, Hasankaydı, Fuganlı, İmambağı, Taşveyselli, Aktepe ve Yar Ehmedli; Hocavend ilinin Ağcakend, Mülküdere, Taşbaşı, Güneşli ve Veng köyleri işgalden kurtarıldı. Hocavend'in Veng köyünün ismi Çınarlı olarak değiştirildi.

Zengilan ilinin topraklarını da kurtarmaya başladık. Kent merkezi ile Havalı, Zerneli, Memmedbeyli, Hekeri, Şerifan ve Muganlı köylerinin artık Azerbaycan'ın kontrolünde. Karabağ bizimdir.”