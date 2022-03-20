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    İlham Aliyev, Karabağ'da Nevruz ateşini yaktı

    İlham Aliyev, Karabağ'da Nevruz ateşini yaktı

    Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın Sukavuşan kasabasında Nevruz ateşini yakan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Tarihi topraklarımızda ebediyen yaşayacağız." dedi.
    • AA
    • 20.03.2022 - 21:29
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 21:43
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın Sukavuşan kasabasında eşi Mihriban Aliyeva ile Nevruz ateşini yaktıktan sonra ulusa seslendi.

    Tarihi zaferin ardından ikinci kez Karabağ'da Nevruz'u kutladıklarını belirten Aliyev, 2020'de savaşarak, kan dökerek, şehitler vererek toprakları Ermeni işgalinden kurtardıklarını ve Karabağ'a döndüklerini belirtti.

    "EBEDİYEN TARİHİ TOPRAKLARIMIZDA YAŞAYACAĞIZ"

    Aliyev, işgalden kurtarılan topraklarda kapsamlı imar projeleri başlattıklarını, asıl görevlerinin yerlerinden edilmiş vatandaşların bir an önce ana vatanlarına dönmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

    Azerbaycan'ın güçlü olduğunu ve tüm bu işleri görmeye muktedir olduğunu vurgulayan Aliyev, "Biz Karabağ'a ve Doğu Zengezur'a ebediyen döndük ve burada, tarihi topraklarımızda ebediyen yaşayacağız." dedi.

    İlham Aliyev, Karabağ'da Nevruz ateşini yaktı VİDEO

    "KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR"

    Aliyev, Karabağ'ın doğal ve tarihi güzelliklere sahip olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

    "Bütün bu güzelliklere güzellikler katacağız. Azerbaycanlılar burada rahat, huzur, sükunet ve güvenlik içinde yaşayacaklar. Barış ve güvenliğin garantörü Azerbaycan devleti ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleridir. Sevgili halkıma Nevruz tebriklerimi işgalden kurtarılan Karabağ'da iletmekten mutluluk duyuyorum. Bundan sonra da Azerbaycan'ın hızla gelişmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Karabağ Azerbaycan'dır."

    İlham Aliyev, Karabağ da Nevruz ateşini yaktı #1

    İlham Aliyev, Karabağ da Nevruz ateşini yaktı #2

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    İlham Aliyev, Karabağ da Nevruz ateşini yaktı #4


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