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İlham Aliyev Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı
Ermenistan'ın başlattığı saldırılara karşı Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonun bundan sonra da başarılı olacağını belirtti.
- DHA
- 27.09.2020 - 14:26
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.
Çatışmaların ardından Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçeleri, Ermenistan işgalinden kurtarılırken; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı.
"OPERASYON BAŞARILI OLACAK"
Aliyev, "Ermenistan'a karşı operasyon bundan sonra da başarılı olacak" ifadelerini kullandı.