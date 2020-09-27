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    İlham Aliyev Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı

    Ermenistan'ın başlattığı saldırılara karşı Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonun bundan sonra da başarılı olacağını belirtti.
    • DHA
    • 27.09.2020 - 14:26
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    İlham Aliyev Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı

    Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

    Çatışmaların ardından Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçeleri, Ermenistan işgalinden kurtarılırken; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı.

    "OPERASYON BAŞARILI OLACAK"

    Aliyev, "Ermenistan'a karşı operasyon bundan sonra da başarılı olacak" ifadelerini kullandı.

    İlham Aliyev Milli Güvenlik Kurulu nu topladı #1

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