İlham Aliyev Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı

Ermenistan'ın başlattığı saldırılara karşı Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonun bundan sonra da başarılı olacağını belirtti.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

Çatışmaların ardından Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçeleri, Ermenistan işgalinden kurtarılırken; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı.

"OPERASYON BAŞARILI OLACAK"

Aliyev, "Ermenistan'a karşı operasyon bundan sonra da başarılı olacak" ifadelerini kullandı.