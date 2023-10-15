İlham Aliyev, ordunun kontrolüne geçen bölgede Azerbaycan bayrağını göndere çekti Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun 24 saatte zaferle sonuçlanmasının ardından bölge Ermeni çetelerden temizlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun kontrolüne geçen bölgeleri ziyaret etti.

AA

Karabağ'da bir kez daha zafer elde edildi.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de bölgede antiterör operasyonu başlattı.

2020'de yapılan anlaşmaya rağmen yasa dışı olarak Karabağ'da bulunan silahlı Ermeni güçlerin temizlenmesi için başlatılan operasyon dünyanın gündemine oturdu.

24 saatte gelen zafer

Ardından çok geçmeden 24 saatte Ermeni ordusu silah bırakıp teslim oldu.

Bunun üzerine bölgedeki Ermeniler de bulundukları yerleri terk etmeye başladı.

Böylelikle, Karabağ'ın merkezine sıkışmış, Hankendi, Hocalı, Ağdere ve Şuşa çevrelerinde konuşlu Ermeni güçleri, ikinci kez mağlup oldu.

Aliyev, bayrağı göndere çekti

Hareketlilik devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen Ağdere şehri ve Serseng Baraj Gölü’nü ziyaret etti.

Burada Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)