İlham Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuştu

Aliyev, törendeki konuşmasında, "Rize, cennete benziyor" dedi. Azerbaycan lideri, Rize'nin, Türk dünyasına Erdoğan'ı bahşettiğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış törenine katıldı.

Aliyev, törende yaptığı konuşmada, Rize'nin doğal güzelliğine dikkati çekti.

"Rize cennete benziyor"

Aliyev, "İlk defa Rize'deyim. Bu diyar hakkında çok işittim, çok duydum. Uçakla gelirken, pencereden bu güzel manzarayı seyrederken, aziz kardeşime (Erdoğan) 'Bu yer, cennete benziyor' dedim." ifadelerini kullandı.

"Mert, vatanperver, dövüşken..."

Rize'nin, Artvin'in, Karadeniz bölgesinin doğal güzelliklerinin büyük bir servet olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ama en büyük servet bu bölgenin insanlarıdır. Mert, vatanperver, dövüşken... Aşk olsun bu insanlara." dedi.

İlham Aliyev: Rize, cennete benziyor ViDEO

İlham Aliyev, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

"Rize, Türk dünyasına kardeşim Erdoğan'ı bahşetti"

"Ben bugün, kardeşimin öz memleketindeyim. Rize, Türk dünyasına büyük lider ve benim kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı bahşetmiştir. Size minnettarım. Bütün Türk dünyası sizinle gurur duyuyor.

"Yaşasın Rize, yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği"



Aziz dostlar, kardeşler, bacılar; sizi bu güzel hadise münasebetiyle, havalimanının açılışı münasebetiyle tebrik ediyorum. Yaşasın Rize, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği."