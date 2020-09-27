Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ilk ateşi açan Ermenistan'a misliyle karşılık verildiğini söyledi.

Ermenistan, Azerbaycan topraklarına yönelik saldırı başlattı. Sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanlar hayatını kaybetti.

Azerbaycan, Ermenistan'a misliyle karşılık verirken Türkiye'den de açıklama geldi. Türkiye, Azerbaycan'a tam destek vereceğini duyurdu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kameralar karşısına geçti.

İLK ATEŞİ ERMENİSTAN AÇTI

Ulusa sesleniş konuşması yapan Aliyev, ilk ateşi açan tarafın Ermenistan olduğunu ve saldırıya misliyle karşılık verildiğini söyledi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunduğunu belirten Aliyev, "Ermenistan'ın askeri araçlarını imha ettik. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Ermenistan gereken cevabı aldı ve alacak.

İlham Aliyev: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ViDEO



KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR

Ermenistan'la Karabağ müzakereleri şu an devam etmiyor. Karabağ Azerbaycan'ındır

Birleşmiş Milletler'de yaptığım konuşmada Ermenistan'ın savaşa hazırlandığını söylemiştim.

KARABAĞ BİZİMDİR, KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR

Biz, hak yolundayız. Bizim işimiz hak işidir. Biz zaferi kazanacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. " dedi.

İlham Aliyev: Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır ViDEO