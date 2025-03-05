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Haber Merkezi

Türkiye, uluslararası büyük bir projeyi daha hayata geçirdi.

Iğdır Nahçıvan Boru Hattı açıldı...

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni"ne iştirak etti.

"YENİ BİR PROJE DAHA EKLEDİK"

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu geçişli doğalgaz boru hattı TANAP vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu alanda stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz. Bugün İlham kardeşimle birlikte bu iş birliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"NAHÇIVAN İLE KADER BİRLİĞİMİZİN NİŞANESİ"

Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı, enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan’la kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır.

"NAHÇIVAN'IN İHTİYACINI 30 YIL KARŞILAYACAK"

BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat özellikle Nahçıvan’ın doğalgaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacaktır.

Dolayısıyla bugün Nahçıvan’ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz." dedi.

IĞDIR NAHÇIVAN BORU HATTI

Azerbaycan, Nahçıvan'ın gaz arz güvenliğinin sağlanması için Türkiye ile Aralık 2020'de Iğdır-Azerbaycan Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşası konusunda iyi niyet anlaşması imzaladı.

Proje çerçevesinde Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın devamı olarak Nahçıvan'a kadar 85 kilometrelik yeni boru hattı yapıldı.

Yıllık 500 milyon metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olan boru hattı faaliyete geçtiğinde Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamı karşılanacak.

İRAN BAĞIMLILIĞINDAN KURTULAN NAHÇIVAN TÜRK DÜNYASINA AÇILDI

Proje, Türkiye ve Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi stratejik yatırımlarının ardından birlikte inşa edeceği üçüncü doğal gaz boru hattı olacak.

Bunun yanında proje, Azerbaycan ile toprak bütünlüğü olmayan ve Türkiye dışında sadece Ermenistan ve İran sınırları olan Nahçıvan'ı hem İran bağımlılığından kurtarmış oldu hem de Türk dünyasına kapılarını açmış oldu.

ZENGEZUR KORİDORU PROJESİ

Bu hattın yanında bölgede önemle beklenen projelerden biri de Zengezur Koridoru...

Jeopolitik ve jeoekonomik açıdan bölge ülkeleri için önem taşıyan Zengezur Koridoru, bölgesel işbirliğinin önünde yıllardır duran engellerin ortadan kaldırılmasını sağlayacak.

Nüfusunun çoğunluğu Azerbaycan halkından oluşan Nahçıvan, Rusya'daki 1917 Bolşevik Devrimi'nin ardından 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın sınırları içinde kaldı.

Azerbaycan'da Rus ordusunun işgaliyle 1920'de Sovyet yönetimi kurulurken, Sovyetler, Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki toprak parçası olan Zengezur bölgesini Ermenistan'a bıraktı. Böylece Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın diğer bölgeleriyle karasal irtibatı kesildi.

Bugün, Azerbaycan'ın batı illeri ile arasında kara bağlantısının bulunmaması, Nahçıvan'ın gelişiminin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı sonrasında yapılan üçlü bildiride, Azerbaycan toprakları ile Nahçıvan arasında ulaşım hatlarının açılması maddesi yer alıyor.

Azerbaycan, Zengezur Koridoru olarak nitelendirdiği güzergahın kendi topraklarındaki kısmında demir yolu ve kara yolu çalışmalarını büyük oranda tamamlasa da Ermenistan, Azerbaycan ile kalıcı barışın sağlanması hususunda ilerlemeye rağmen bu konuda henüz adım atmadı.

Bunun üzerine Bakü ve Tahran yönetimi, Nahçıvan'ı İran üzerinden Azerbaycan'ın Batı illerine bağlayacak kara yolu ve demir yolu köprüsünün inşası konusunda anlaştı.

Bugün açılan hat aynı zamanda Zengezur Koridoru kapsamında inşa edilen demiryolu hattının da güzergahında bulunuyor.

Nahçıvan'ın doğu ucunda açılacak Zengezur Koridoru'ndan geçecek olan hat, batı ucunda bu noktadan Türkiye'ye giriş yapacak.

"ANKARAMIZA HOŞ GELDİNİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kıymetli Bakanlar, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kardeşim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Kendisine ve kıymetli heyetine Ankaramıza hoş geldiniz diyorum.

Tabii şu anda karşımda bu çalışmalarda emeği olan işçi kardeşlerimiz var, mühendis kardeşlerimiz var. İnşallah konuşmalarımızı bitirdikten sonra kendileriyle ayrıca bir Türkiye’ye ve oradan Azerbaycan’a pozlarımızı vereceğiz, birlikte resimlerimizi inşallah çektireceğiz.

KARDEŞ HALKA RAMAZAN KUTLAMASI

Kıymetli kardeşimin ve heyetinin nezdinde Azerbaycan halkının Mübarek Ramazan-ı Şeriflerini yürekten tebrik ediyorum. "Bir Millet, İki Devlet" şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş bir yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler sürekli gelişiyor.

Şüphesiz bu iş birliklerimiz arasında birçok proje ile taçlandırdığımız enerji sektörü başta yer alıyor. Bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı gibi, Şahdeniz sahasının üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattının devreye girmesiyle enerji iş birliğimizi daha ileri taşımanın gayretinde olduk.

"BARIŞIN VE HUZURUN TARAFINDAYIZ"

Türkiye, Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, iş birliği istiyoruz. Hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar birçok adım attık, samimiyetimizi gösterdik. İnşallah bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.

6 Şubat depremleri başta olmak üzere en zor günlerimizde nasıl Can Azerbaycan’ı yanımızda bulduysak biz de kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. İnşallah Nahçıvan’la elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz. Bu düşüncelerle bugünkü törenimizin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum.

Bu önemli projenin inşasında katkısı olan herkesi, tüm makamlarımızı, ilgisinden dolayı gerek işçisi gerek mühendisine tüm emek sahiplerini tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Projenin tüm bölgeye hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İlham kardeşime ziyareti için özellikle şahsım, ailem, milletim adına teşekkür ediyorum."