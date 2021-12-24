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    İlham Aliyev'den barfiks performansı

    İlham Aliyev'den barfiks performansı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60'ıncı yaş gününü kutlarken, barfiks çektiği görüntülerle adından söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 20:50
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 21:18
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün 60'ıncı yaş gününü kutladı.

    Azerbaycan televizyonu resmi Twitter hesabından Devlet Başkanı İlham Aliyev’in barfiks çektiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

    Paylaşılan görüntülerde yatay çubuğa tırmanan İlham Aliyev'in 15 barfiks çektiği görüldü.

    "15 KEZ, 60 YAŞINDA"

    Görüntülerde barfiks çekerken görülen Aliyev, "15 kez, 60 yaşında" diyerek gülümsedi.

    Aliyev'in fit görüntüsü dikkatlerden kaçmazken, o anlar sosyal medyada ilgi gördü.

    İlham Aliyev'den barfiks performansı VİDEO

    İlham Aliyev den barfiks performansı #1

    İlham Aliyev den barfiks performansı #2

    İlham Aliyev den barfiks performansı #3

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