“Ölüm silahı” denilen “Bayraktar TB2 SİHA”larla Ermenistan’ın işgalinden kurtulan Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şimdi Ukrayna’nın Türk SİHA’ları kullanımına ‘melek’ diyenleri eleştirdi.

Ermenistan işgalinden büyük bir mücadele vererek kurtulan Azerbaycan, hem manevi destek hem de teçhizat sağlayan Türkiye’ye minnettar…

Özellikle işgal sırasında kullanılan “Bayraktar TB2 SİHA”larının başarısı hala çok konuşuluyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise o dönem kullanılan Türk SİHA’ları için “ölüm silahı” diyenlerin, şimdi Ukrayna güzellemesi yaptığını aktardı.

“Ukrayna-Rusya savaşında Bayraktar’a ‘melek’ diyorlar”

Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı savaş açtığını, bunu bazı ülkelerin “işgal” olarak görmediğini dile getiren Aliyev, “adaletsizlik yapıldı” dedi.

Aliyev, “Rusya-Ukrayna savaşında görüyoruz. Vaktiyle biz topraklarımızı almak istediğimizde, meşhur Bayraktar’ları kullandığımızda bunu ‘ölüm silahı’ olarak değerlendirdiler. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşında Bayraktar’a ‘melek’ diyorlar. Fark budur, ikili standart budur. Bize karşı adaletsizlik budur.” dedi.

İlham Aliyev'den 'Bayraktar' çıkışı VİDEO