İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 sivilin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı yolladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başsağlığı dileklerini iletti.

"TERÖRÜN BÜTÜN TEZAHÜRLERİNİ KINIYORUZ"

İlham Aliyev, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hain terör eylemi neticesinde 13 günahsız Türk vatandaşının katledilmesi bizi derinden sarstı. Sivillere yönelik bu dehşetli terör eyleminden hadsiz hiddet duyuyor, terörün bütün tezahürlerini şiddetle kınıyoruz. Meydana gelen facia dolayısıyla size, katledilenlerin aile ve yakınları ile Türk halkına derin hüzünle başsağlığı veririz.”