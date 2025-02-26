İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutluyor.

Türkiye'deki sevenlerinin yanında uluslararası camiadan dostları ve mevkidaşları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.