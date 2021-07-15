İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup göndermişti.

İlham Aliyev, mektubun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TÜRK HALKININ DİRENİŞİ...

Aliyev, görüşmede Türkiye halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirterek darbecilere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan vatandaşlara rahmet diledi.

Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye'nin iyi günde ve kötü günde dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneğini sergilemeye devam edeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Aliyev'e, gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.