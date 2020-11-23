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    İlham Aliyev'den işgalden kurtarılan Ağdam'a ziyaret

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam şehrini eşi Mihriban Aliyeva ile ziyaret etti.
    • AA
    • 23.11.2020 - 20:17
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    İlham Aliyev'den işgalden kurtarılan Ağdam'a ziyaret

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Dağlık Karabağ zaferinin ardından bölgede işgalden kurtarılan şehirleri ziyaretleri devam ediyor.

    Aliyev bu kapsamda Ağdam'a geldi.

    Aliyev'in ziyaretleri ise eşi Mihriban Aliyeva tarafından Instagram hesabından paylaşılıyor.

    Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görülüyor.

    İlham Aliyev, görüntülerde, Ağdam istikametinde gittiklerini, burayı tek bir kurşun bile atmadan kurtardıklarını söylüyor.

    Düşmanı savaş alanında mağlup ederek Ağdam'dan çekilmek zorunda bıraktıklarını vurgulayan Aliyev, Ermenistan güçlerinin burada birkaç savunma hattı kurduğunu anlatıyor.

    "TÜM DÜNYA BUNU GÖRMELİ"

    İlham Aliyev, yıkık ve harabe durumda olan köyleri göstererek, tüm dünyanın bunu görmesi gerektiğini belirtiyor.

    Etrafta bir tek sağlam yapı olmadığına dikkati çeken Aliyev, Ermenistan'ın işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vereceğini vurguluyor.

    İlham Aliyev den işgalden kurtarılan Ağdam a ziyaret #1

    AĞDAM, 20 KASIMDA BOŞALTIDI

    Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur bırakmıştı.

    Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıkmıştı.

    İlham Aliyev den işgalden kurtarılan Ağdam a ziyaret #2

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