İlham Aliyev, Paşinyan'ın diğer ülkelere yalvardığını belirterek, "Korkma gel teke tek savaşalım" dedi.

Ermenistan'ın hain saldırısı sonrası Azerbaycan sınırında başlayan çatışmalar devam ediyor.

Azerbaycan ordusunun karşısında ağır kayıplar verip kaçmak zorunda kalan Ermenistan'ın hain saldırıları ise sivilleri hedef alıyor.

Azerbaycan askerleri, Ermeni işgali altındaki yerleşim yerlerini tek tek ele geçirirken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a karşı yürütülen harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR"

Askeri mücadele ile tarihi adaleti tesis ettiklerini söyleyen Aliyev, "Karabağ bizim öz toprağımızdır. Bütün şehirler ele geçirilecek, Ermenilerin tahrip ettiği mescitlerimizi yeniden yapacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.



"KORKMA GEL TEKE TEK SAVAŞALIM"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın korkusundan uluslararası destekçilerini aradığını söyleyen Aliyev, "Pashinyan’ın aramadığı, ağlamadığı, ayağına kapanmadığı adam kalmadı ama ben kimseyi aramadım. Sözde devlet başkanı şimdi kaçıyor, sıçan gibi saklanıyor. Ben Paşinyan'a söylemiştim 'korkma gel teke tek savaşalım' şimdi kapı kapı düşüp yalvarıyor." ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev'den Paşinyan'a: Korkma gel teke tek savaşalım VİDEO