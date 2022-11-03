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    İlham Aliyev'den Togg çıkışı: Makam aracım olsun

    İlham Aliyev'den Togg çıkışı: Makam aracım olsun

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iki adet Togg otomobil istediğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 02:01
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    Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı Cumhuriyet'in 99. yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılarak Togg’un ilk aracı bantta indirilmişti.

    Togg'a şimdiden ise talepler yağmaya başladı. Togg için sipariş verenlerden biri de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu.

    Aliyev'den Togg siparişi

    Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında Togg'u çok beğendiği ve satın almak için sipariş vermek istediği öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında ise bu konuya da değinerek şu cümleleri kurdu:

    "Aliyev, TOGG'lardan birini makam aracı olarak kullanacağını diğerini ise daireye alacağını söyledi"

    "İkinci bir teklif geldi. O da İlham Aliyev'den. 'İki araba ben istiyorum. İkinci ve üçüncü bana. Bunun birini makamda kullanacağım, bir tanesini de daireye.' dedi. Hatta bugün bile telefonla görüşmemizde hemen bana bunu hatırlattı. Renk konuşmadık. Zannediyorum onu Mihriban Hanım'la görüşür, ona göre bize haber verir."

    İlham Aliyev den Togg çıkışı: Makam aracım olsun #1

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