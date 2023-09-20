İlham Aliyev'in zafer videosu yeniden dolaşımda! 'Ne oldu Paşinyan' Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir kez daha Ermenistan'a diz çöktürdü. Aliyev'in 2020 yılında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a söylediği sözler, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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ensonhaber.com

Karabağ'da dün hareketli anlar yaşandı...

Azerbaycan, bir süredir beklenen adımı dün attı ve bölgede antiterör operasyonu başlattı.

Ermenistan'ın provokatif eylemlerine son vermek üzere bölgedeki yasa dışı silahlı Ermeni gruplar temizlenmeye başladı.

24 saatte ateşkes sağlandı

Gerilimin gün boyu tırmandığı bölgede Azerbaycan sert bir tavır ortaya koydu.

Ardından 24 saatte zafer elde edildi ve Azerbaycan saati ile 13.00 itibarıyla ateşkes sağlandı.

"Ne oldu Paşinyan..."

Bunun üzerine zafer sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a söylediği sözler akıllara geldi.

Efsane video yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.

Aliyev’in, “Ne oldu Paşinyan?” sözleriyle paylaşılan video, bir kez daha gündeme oturdu.

Efsaneleşen konuşma

2020'de İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın diz çökmesiyle, yine tarihi bir zafer elde etti.

Bunun üzerine Paşinyan'ın mağlubiyeti kabul etmesiyle Aliyev, kameraların karşısına geçerek zafer konuşması yaptı.

Aliyev konuşmasında, Paşinyan ile adeta dalga geçerek, "Ne oldu Paşinyan, yol çekiyordun Cebrail'e? Raks ediyordun. Ne kadar ki ben Başkanım olmayacak." dedi.

Söz konusu video o günden bu yana sık sık paylaşılırken, son gerilimin ardından da gündeme gelerek yoğun ilgi gördü.