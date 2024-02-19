Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticarette yeni hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacmine değindi.

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ensonhaber.com

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Akabinde ikili görüşme ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında, birçok alanda iş birliği anlaşmaları imzalandı.

İmzalanan anlaşmaların ardından iki lider, basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"15 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma kararlılığındayız"

Aziz kardeşim ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm yönlerini gözden geçirdik, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdik. Azerbaycan ile iş birliğimizin Umum Milli Lider merhum Haydar Aliyev'in işaret ettiği tek millet iki devlet temelinde ilerlediğini görüyoruz. Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene ilk defa 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı. 15 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma kararlılığındayız.

"İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasından büyük bir bahtiyarlık duyuyorum"

Aziz kardeşim İlham Aliyev'i halkının yüksek teveccühü ile 5'inci defa Can Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle bir kez daha tebrik ediyorum. İlham kardeşimin cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasından büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.



Bildiğiniz üzere 7 Şubat'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk defa Azerbaycan'ın egemen topraklarının tümünde düzenlenmiş olması nedeniyle tarihi bir öneme sahiptir. Seçim sonuçlarının Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ve kardeş Azerbaycan halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"Azerbaycan'a desteğimizi ve bu doğrultudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz"

Azerbaycan seçim sürecinde maalesef bazı haksız uygulamalara maruz kaldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Azerbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımının engellenmesi yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik.



Bu meclisin çatışma değil, parlamenter demokrasiyi güçlendirecek bir diyalog platformu olması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz. Alınan karar geçersiz kılınana kadar Azerbaycan'a desteğimizi ve bu doğrultudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz.

"TANAP kapasitesinin artırılması..."

Kritik meydan okumaların yaşandığı bir dönemde ülkelerimizin ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyelini geliştirmek gerektiği aşikardır. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı esasen bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Bu hattan en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. Eylül ayında Türk kapısı Nahçıvan'ı ziyaretim sırasında Sayın Aliyev ile birlikte Kars-Nahçıvan demir yolu projesine ilişkin niyet protokolünü bu anlayışla imzaladık.



TANAP'ın kapasitesinin artırılması ve Hazar doğalgazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması bu kulvardaki önceliklerimiz arasındadır. Nahçıvan ziyaretim sırasında temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesi ile enerji iş birliğimize yeni bir boyut kazandırdığımızı da hatırlatmak isterim.

"Kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı"

Görüşmelerimiz sırasında Güney Kafkasya'nın barı ve istikrarına dair atılan adımları da ele aldık. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının bölgemiz ve dünyada barış, huzur ve istikrar için yeni bir umut kaynağı olacağı şüphesizdir. Bu süreçte Azerbaycan ile birlikte omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ'da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemlidir. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek stratejik bir perspektif ile bu süreci değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum.



Üçüncü tarafları da süreci zehirlemek yerine yapıcı katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde iki ülke sınırında meydana gelen eylemlerin tekrar yaşanmamasını ümit ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Yaralanan Azerbaycan ordusu mensubu kardeşimize acil şifalar diliyorum.

"Şuşa Beyannamesi'nde ortaya koyduğumuz ruhla yol yürümeyi sürdüreceğiz"