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    İlhan İrem'in 3 vasiyeti ortaya çıktı

    İlhan İrem'in 3 vasiyeti ortaya çıktı

    Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran usta sanatçı İlhan İrem, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İrem'in vefatının ardından 3 vasiyeti ortaya çıktı.
    • 29.07.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 11:28
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    Usta sanatçı İlhan İrem, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

    2016 yılında hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı, diyaliz makinesine bağlı kalarak hayatını devam ettirdi.

    Böbrek rahatsızlığı yaşayan İrem, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Vefat etmeden önce eşine vasiyetini açıkladı

    Türk müziğine unutulmaz eserler bırakan usta sanatçının vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu.

    1970'lere ve 80'lere damga vuran sanatçının, vefat etmeden önce eşine vasiyetini açıkladığı öğrenildi.

    İlhan İrem in 3 vasiyeti ortaya çıktı #1

    "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti"

    Eşi Hansu İrem, vefat haberinin ardından İrem'in 3 vasiyetini açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "3 vasiyeti vardı. Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti." dedi.

    İlhan İrem in 3 vasiyeti ortaya çıktı #2

    Tören cumartesi günü yapılacak

    Hansu İrem, eşinin vasiyetinin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığını ve törenin cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

    İlhan İrem in 3 vasiyeti ortaya çıktı #3


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