İlhan Şeşen: İktidara yakın değilim

Sağlık sisteminden övgüyle bahseden şarkıcı İlhan Şeşen, bir kesim tarafından eleştirilere maruz kalmasının ardından iktidara yakın olmadığını açıkladı.

Şarkıcı İlhan Şeşen, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Türkiye'nin sağlık sistemine dikkat çekerek ileri seviyelere taşındığını söylemişti.

Pandemi sürecinde hükümetin eleştirilmesine karşın oldukça başarılı bir yol haritası izlendiğini aktaran Şeşen, "Pandemi sürecinde hükümetimi neden eleştireyim? Virüsü bu iktidar yaratmadı." ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK SİSTEMİNİ ÖVÜNCE ELEŞTİRİLDİ

Ülkede sağlık sisteminin geliştiğini, "Sağlık sistemi çok kötüydü, düzelttiler. Eskiden SSK hastanelerinde yılan gibi kuyruklar olurdu ve girmezdiniz hastaneye. Muayene olmak ölümden beterdi. Sağlık sistemi şimdi iyi." ifadeleriyle belirten Şeşen, bir kesim tarafından hükümeti desteklediği gerekçesiyle eleştirildi.

"AK PARTİLİ FALAN DEĞİLİM"

Şeşen, ifadelerinin ardından AK Partili olmakla itham edilince açıklama yaptı: "Ben AK Partili falan değilim, bu kesin. Bunu AK Partililer de duyabilir. Ben AK Parti’yi tutmuyorum. İktidara yakın değilim. Birbirlerine karşı olan tavırlarını çok ağır bir şekilde eleştiriyorum."

İlhan Şeşen: Sağlık sistemi çok kötüydü, düzelttiler