Vakıf Başkan Vekili Nurettin Alan, İBB tarafından yurt binasının mühürlenmesine yönelik, "Biz zaten 1 hafta önce inşaatımızı durdurmuştuk” dedi.

İlim Yayma Vakfı’nın yurt binası inşaatı, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle birçok çevreden eleştiri topladı.

Tartışmalara neden olan yurt binası inşaatının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mühürlenmesiyle ilgili İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, basın toplantısı yaptı.

Nurettin Alan, vakıflarının Süleymaniye ruhuna zarar verecek her türlü şeyden kaçındığını, yurt inşaatının da yetkili kurum ve kuruluşlardan izin çıkana kadar durdurulduğunu dile getirerek mühürleme işleminin hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

“SÜLEYMANİYE'NİN RUHUNA AYKIRI HİÇBİR ŞEYİN İÇERİSİNDE OLMAK İSTEMEYİZ”

Mührün kaldırılması için dava açacaklarını ve mühür kalksa bile kurum ve kuruluşlardan karar çıkmadan inşaata devam etmeyeceklerini ifade eden Alan, şu ifadeleri kullandı:

“İlim Yayma Vakfı'nın Süleymaniye'nin ruhuna aykırı düşecek hiçbir şeyin içerisinde olmak istemeyeceğini yetkili kurum ve kuruluşların alacağı her türlü karar çerçevesinde bu kararlara uyacağını açık bir şekilde ilan ettik. Söz konusu yer daha önce Fetva Han ismiyle yaklaşık 50 yıldır han olarak hizmet vermiş, 2020 yılına kadar da buna devam etmiştir. Hanın sahipleri, burayı yurt yapma şartıyla İlim Yayma Vakfı'na bağışladıkları için İlim Yayma Vakfı, burayı yurt yapma çalışmalarına başlamıştır. Yapılan etüt çalışmalarında hanın depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldığından buranın yıkılıp yeniden yapılanmasının daha sağlıklı ve şehrin mimarisine de daha uygun olacağı hususunda karar verilirken vakfımız tarafından hanın yıkılmasına karar verilmiştir.

İlim Yayma Vakfı: Biz inşaatı zaten durdurmuştuk VİDEO

“BİZİM RUHSATIMIZ 18 TEMMUZ'DA ALINMIŞTIR”

Yerine şu an bildiğiniz yurt inşaatı planlanmıştır. Bir inşaat için imar mevzuatı ülkenin her yerinde yapılacak yapılar için geçerlidir. Süleymaniye için ayrıca korunacak alanlar için özel bir mevzuat vardır. Burayla ilgili iş ve işlemleri belediyeler dışında koruma kurulları yürütmektedir. Biz de inşaatımızı planlarken imar mevzuatından koruma kurullarının vermiş oldukları kararları dikkate alarak planlama yaptık. Bizim ruhsatımız 18 Temmuz'da alınmıştır. O dönemde de yeni yönetim iş başındadır.





“KORUMA KURULU KARAR ALDIĞI ZAMAN ŞU ANKİ YÖNETİM VARDI”

Burada şunu söylemek lazım. Koruma kurulu kararlarını belediyeler uygular. Uygulamazlarsa buradaki prosedür nedir? Bu karara belediyeler itiraz edebilir. Yani koruma kurulu karar aldığı zaman şu anki yönetim vardı. Eğer arzu etseydi itiraz edebilirdi. O haklarını şimdiye kadar kullanmamışlardır.





“BİZ ZATEN 1 HAFTA ÖNCE İNŞAATIMIZI DURDURMUŞTUK”

Şunu da söyleyelim. Biz zaten 1 hafta önce inşaatımızı durdurmuştuk. Durdurduğumuz inşaatı mühürlendikten sonra neden devam ettirelim. Biz zaten durdurmuştuk.

“SİYASİ FAALİYET OLARAK GELDİLER MÜHÜRLEDİLER”

Orayı mühürleyenler bir siyasi faaliyet olarak geldiler mühürlediler. Biz herhangi bir şekilde yetkili kurul ve kuruluşlar karar alıncaya kadar inşaatı yapmayacağımızı da ilan etmiştik.





“MÜHRÜ KALDIRSAK BİLE İNŞAATIMIZA DEVAM ETMEYECEĞİZ”

Mühürleme işi hukuka aykırı bir işlemdir. Biz bununla alakalı hukukçularımızla görüşüyoruz. Buna biz dava açacağız, mührü kaldıracağız. Ama şunu da ilan ediyoruz. Mührü kaldırsak bile inşaatımıza devam etmeyeceğiz. Çünkü biz söz vermiştik. Yetkili kurum ve kuruluşların çalışmaları bitene kadar mühür kalksa bile inşaatımıza devam etmeyeceğiz.”