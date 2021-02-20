İlk cemre nereye düştü? İkinci cemre ne zaman düşecek? 2021 cemre düşme tarihleri..

İlk cemre nereye düştü? İkinci cemre ne zaman düşecek? 2021 cemre düşme tarihleri..

İlkbaharın ve sıcak havaların habercisi kabul edilen ilk cemresi 19-20 Şubat 2021 tarihinde havaya düştü. Vatandaşlar, ikinci cemrenin ne zaman düşeceğini merak ediyor.

Kış aylarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde, cemrelerin düşme tarihleri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

İlkbaharın ve sıcak havaların habercisi olan 2021 yılının ilk cemresi 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Bunun üzerine ikinci cemrenin ne zaman düşeceği araştırma konusu oldu.

Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek? İşte, 2021 cemre düşme tarihleri..

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk takvimi ve inanışına göre, cemreler kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlar.

İkinci cemre 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşer.

İlkbaharın başlangıcı olarak kabul edilen cemreler 7'şer gün arayla önce havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NE ANLAMA GELİR?

Baharın müjdeleyicisi olan cemre kelimesi, Arapça kökenlidir ve sözlük anlamı 'kor' yani ateştir. Halk arasında sıcaklığın artması olarak bilinir.

Cemrenin bir hafta arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlar. Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olan cemre düşmesi, kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur.

CEMRE DÜŞMESİ NASIL OLUR?

İmre, ilkbahar geldiğinde yeryüzüne iner ve dalgasal ışınlar yayarak tekrar göğe çıkar. Daha sonra hızlıca buzlara doğru inerek onları parçalar.

Ardından yerin dibine giren İmre, oradan toprağı ısındırır. Toprak çok fazla ısındığı için buhar çıkartmaya başlar.