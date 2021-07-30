İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60’a indi

İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60’a indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısının 21 milyon 585 bin 60’a indiğini açıkladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı daha da önemli bir hâl aldı.

Öyle ki şu an yoğun bakımda yatan 20 hastadan 19’unun aşısız olduğu biliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama da bunu destekler nitelikte…

"AKTİF VAKALARIN YÜZDE 87’Sİ AŞISI TAMAMLANMAYAN KİŞİLER"

"Aktif vakalarımızın yüzde 87'si maalesef aşısı tamamlanmamış kişiler." diyen Bakan Koca, “Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı yüzde 5’ten az. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95’i de aşısı tamamlanmamış kişiler.” bilgilerini vermişti.

Ve dünün açıklanan rakamları ile birlikte aşı olmayanların sayısı da ortaya çıktı.

29 TEMMUZ RAKAMLARI

Dün Türkiye’de 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandı.

İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316 bin 571 olurken, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857 bin 710 olarak açıklandı.

AŞISINI HENÜZ YAPTIRMAYANLARIN SAYISI

Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231 bin 298 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 585 bin 60’a indiğini duyurdu.

Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama

Yoğun bakımdaki korona hastalarının çoğu aşısız