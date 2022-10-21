İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nin temel atma töreni 25 Ekim'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin temel atma töreninin 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye'de vatandaşların merakla beklediği İlk Evim İlk İş Yerim projesi ile ilgili bir yeni gelişme daha yaşandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal kontu hamlesi olan projenin, 25 Ekim tarihinde Ankara Sincan'da ilk temellerinin atılacağı aktarıldı.

Müjdeli haberi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temel atma törenine vatandaşları da davet etti.

"Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım"

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımızla ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım.” ifadelerini paylaştı.

500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yerinin bulunduğu proje kapsamında, 25 Ekim tarihi bir gün olarak kayıtlara geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum 17 ille canlı bağlantı yapacak

Ankara Sincan Lale Meydanı’nda yapılacak törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 ille eş zamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecek.

Hangi ilde ne kadar konut?

Hani ilde ne kadar konutun temelinin atılacağı sorusu kafaları karıştırırken, bakanlık bu konuya açıklama getirdi.

O açıklamada şu ifadeler kullandıldı;

“Ankara’da 2 bin 171, Zonguldak’ta 595, Kırşehir’de 458, Kahramanmaraş’ta 210, Aydın’da 265, Bolu’da 206, Konya’da 206, Afyonkarahisar’da 364, Diyarbakır’da 158, Uşak’ta 158, Erzurum’da 158, Muğla’da 154, Yozgat’ta 141, Manisa’da 78, Amasya’da 87, Tunceli’de 118 ve Elazığ’da 88 konutun temeli atılacak.”

7.5 milyon başvuru yapıldı

“İlk Evim İlk İş Yerim” projesine şu ana kadar 7,5 milyonluk başvuru olduğu belirtilen açıklamada şu detaylar paylaşıldı:

“Dev projeyle 500 bin sosyal konut yapılacak. Vatandaşlar yerel ve yatay mimari, zemin+5 katı geçmeyecek, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerden yapılmış, yenilenebilir enerji sistemiyle donatılmış konutlara 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. Projeyle 1 milyon arsa vatandaşa sunulacak. Arsalar elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış, inşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek. Evler müstakil ya da müşterek olarak, 5 katı geçmeyecek şekilde yapılabilecek. TOKİ mimari, mühendislik ve yapım desteği verecek.





"10 yıla kadar faizsiz ve sabit fiyatla ödenebilecek"

1.604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yılda faizsiz ve sabit fiyatla ödenebilecek. Ayrıca bu projeyle TOKİ kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicimize iş yeri sunuyor. Bu proje hem vatandaşımızın iş yeri sahibi olmasına imkân tanırken hem de istihdama katkı sağlayacak. Tamiratla uğraşan küçük işletmelerden oto tamirhanelerine, mobilyacılardan makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak. İlk etapta 28 ilimizde 10 bin iş yeri, toplamda ise 50 bin iş yeri kurulacak.”

“900 milyarlık dev yatırım”

Açıklamada yaklaşık 900 milyar liralık dev bir yatırım olan “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin çarpan etkisiyle 450’den fazla alt sektörü harekete geçirecek olması sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını da hızlandıracağı kaydedildi.

Kentsel dönüşüm noktasında öncü bir vazife

Projenin 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, en az 200 bin yeni istihdam katkısı sağlamasının beklendiği anımsatıldı.

Ayrıca, tüm bunların yanında proje sosyal konutları ve güvenli iş yerlerinin bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstleneceği vurgulandı.