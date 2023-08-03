İlk kadın amiral Gökçen Fırat oldu Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat, amiralliğe terfi etti.

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Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşık 3 saatin ardından tamamlandı.

Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Önemli değişikliklerin ve atamaların yapıldığı toplantıda, rütbe değişikliği de yapıldı.

YAŞ ile ilgili yapılan kararlar, İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.

Genelkurmay Başkanı belli oldu

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

İlk kadın amiral atandı

Öte yandan bir ilk yaşanarak TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda kurmay albay Gökçen Fırat, Yüksek Askeri Şura kararıyla ilk kadın amiral oldu.

"Herkes doktor oluyor"

Atamaların ardından Albay Gökçen Fırat’ın kim olduğu ise merak konusu oldu.

Albay Fırat, 2004 yılında verdiği röportajında Deniz Harp Akademisi'ne giren ilk kadın subay olmayı hedeflediğini ifade etmişti.

Türkiye’nin ilk kadın gemi komutanı olan Fırat, "Kadın doktor çok ama kadın subay olmak farklı." dedi.

"Kadınlar için de çok yeni bir şey"

Üniforma aşkı hakkında konuşan Albay Fırat aynı zamanda şu ifadeleri kullanmıştı: