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İlk karnesini, şehit düşen babasının mezarına götürdü

İlk karnesini, şehit düşen babasının mezarına götürdü

6 yıl önce PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç’in hiç görmediği kızı Elif Ennur, ilk karnesiyle babasının mezarını ziyaret etti.