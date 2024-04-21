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İlk milli deniz topu, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi

İlk milli deniz topu, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) geliştirdiği ilk milli deniz topu, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi.