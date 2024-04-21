Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde geldiği nokta göğüs kabartıyor.
Türk şirketlerinin geliştirdiği yeni teknoloji ürünlerine olan ilgi, dünya geneline yayılmış durumda.
İlk milli deniz topu, deniz testlerine hazır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) geliştirdiği ilk milli deniz topunun, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan açıklama
Sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Milli Savunma Bakanlığı tasarım ve performans sorumluluğunda, Tersaneler Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE tarafından geliştirilen ilk 76/62 mm milli deniz topumuz, TCG AKHİSAR'a (P-1220) monte edilerek liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi.
Görüntülere yer verildi
Bakanlık, paylaşımında ilk milli deniz topuna ilişkin görüntülere de yer verdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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