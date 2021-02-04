Euro
8.5421
-0.97%
Dolar
7.1308
-0.47%
Altın
411.15
-2.59%
Borsa
1.535
0.09%
Bitcoin
268.797
4.21%
EXEN Coin
15.56
-10.36%
11ºC
İstanbul
Açık 11 C
    İlk milli gemisavar füzesi 'Atmaca' Sinop'ta test edildi

    İlk milli gemisavar füzesi 'Atmaca' Sinop'ta test edildi

    Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca, hedefini nokta atışıyla vurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.02.2021 - 21:47
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 21:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri Sinop'ta gerçekleştirildi.

    Test atışlarını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi.

    Atışların ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak." ifadesini kullandı.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabı üzerinden atış denemelerine ait görüntüleri yayınladı.

    "KAHRAMAN ORDUMUZA HAYIRLI OLSUN"

    Hedefin başarıyla imha edildiğini belirten İsmail Demir, "İlk milli gemisavar füzemiz #ATMACA, milli gemimiz TCG Kınalıada’dan atışında hedefi başarıyla imha etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun!" ifadelerine yer verdi.

    İlk milli gemisavar füzesi 'Atmaca' Sinop'ta test edildi VİDEO

    İlk milli gemisavar füzesi Atmaca Sinop ta test edildi #1

    İlk milli gemisavar füzesi Atmaca Sinop ta test edildi #2

    İlk milli gemisavar füzesi Atmaca Sinop ta test edildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir