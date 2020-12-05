İlk milli helikopter motorunun testi yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün test işlemi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk Milli Helikopter Motoru Gökbey TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, konuşmasında motor üretiminin her alanında Türkiye'nin söz sahibi ülkeler arasında olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YERLİ HELİKOPTER MOTORUYLA İLGİLİ KONUŞTU

"Dünya ülkelerinde motor teknolojileri konusunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Hamdolsun TEİ, sadece motor tasarlayan değil, üreten ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor.

Çok ciddi bir test altyapısı da tesis ediyoruz. Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, Altay Tankı, İHA ve SİHA'ların motorlarını da geliştiriyoruz. Tüm bu motorları yakında envantere almaya başlayacağız.

Bir yandan TUSAŞ'ın bir yandan özel sektörün gayretleri ile havacılık başta olmak üzere tüm motor üretiminde Türkiye'yi dünya markası yapmaya adım adım yaklaşıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir- İZLE



TEST İŞLEMİ YAPILDI, TEKNİK ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

Açılışının yapıldığı İlk Milli Helikopter Motoru Gökbey TEİ-TS1400'ün çalıştırılarak test işlemi yapıldı.

Öte yandan İlk Milli Helikopter Motoru Gökbey TEİ-TS1400'ün özellikleri de açıklandı.

TS1400 Motorunun Teknik Özellikleri şu şekilde:

Deniz Seviyesi Maksimum Kalkış Gücü: 1400 shp

Tek Motor (30 saniye) Gücü: 1660 mshp

Maks. Kalkış Gücü/Ağırlık: 8.54 shp/kg

Servis Tavanı: 20000 ft Çıkış

Şaft Hızı: 23000 rpm

Ağırlık: 195 kg





İLK MİLLİ HELİKOPTER MOTORU TEİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLİYOR

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Alt Sistemler Dairesi önderliğinde yürütülmekte olan proje kapsamında, bir yandan ülkemizde gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan da Özgün Helikopter’e entegre edilebilecek, 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış özgün ve millî motor, TEI tarafından geliştiriliyor.

Turboşaft Motor Geliştirme Projesi 8 yıllık bir proje olup, tamamı TEI çalışanlarından oluşan ve TEI’nin Eskişehir, Ankara ve İstanbul Mühendislik Ofisleri'nde bulunan yaklaşık 250 kişilik bir mühendislik ekibi projede çalışıyor.



