İlk rehine takasında son durum: Canlı yayında esir takası Gazze'de tutulan esirler Refah Sınır Kapısı'na götürülmek üzere serbest bırakıldı. İsrail devlet televizyonu KAN Hamas’ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin, Mısır’da İsrailli istihbarat yetkilileri ile buluştuğunu duyurdu.

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ensonhaber.com

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

13 İsrailli esir Mısır’da İsrailli istihbarat yetkilileri ile buluştu.

İsrailli esirlerin yanı sıra 12 Tayland vatandaşı da serbest bırakıldı.Taylandlıların İsrail'de işçi olarak çalıştığı belirtildi.

Esirlerin teslimi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlileri tarafından ambulanslarla güney Gazze'deki Han Yunus'tan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na nakledilerek gerçekleşti.

Serbest bırakılan esirlerin İsrail'e inmesinin ardından 39 Filistinli esir de serbest bırakılacak.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Filistinli esirler saatler önce Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'ne nakledilmişlerdi.

Hapishanenin önünde kalabalık bir grubun ve basın mensuplarının bekleyişi sürüyor.

Tüm dünyanın yakından takip esir takası ise birçok TV kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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