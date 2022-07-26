İlk tahıl sevkiyatı ne zaman yapılacak? İlk tahıl sevkiyatı başladı mı?

İlk tahıl sevkiyatı ne zaman yapılacak? İlk tahıl sevkiyatı başladı mı?

Türkiye'nin liderliğinde Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanan tahıl anlaşmasının ardından, sevkiyatın ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Rusya ve Ukrayna savaşı başladığından beri duruşuyla tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Türkiye, tarihi anlaşmalara imza atmaya devam ediyor.

Rusya ve Ukrayna kanadıyla sık sık görüşen ve barış için taraftları İstanbul'da bir araya getiren Türkiye, tahıl krizini çözdü.

Türkiye'nin liderliğinde Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanan tahıl anlaşması, aksayan sevkiyatın gerçekleşmesini sağlayacak.

Böylece tüm dünya için büyük bir sorun olan tahıl krizi çözülürken, Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolü de artmış olacak.

Tahıl anlaşmasının imzalanmasının akabinde ise gözler bu büyük sevkiyatın ne zaman gerçekleştirileceğine çevrildi.

Tüm dünya, "İlk tahıl sevkiyatı ne zaman yapılacak? İlk tahıl sevkiyatı başladı mı?" sorusuna kilitlendi.

Peki, İlk tahıl sevkiyatı ne zaman yapılacak? İlk tahıl sevkiyatı başladı mı? İşte yanıtı...

İlk tahıl sevkiyatı ne zaman yapılacak? İlk tahıl sevkiyatı başladı mı?

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, ilk tahıl sevkiyatının bu hafta Chornomorsk Limanı'ndan yapılmasını umduklarını ve sevkiyatların 2 hafta içinde anlaşma çerçevesinde tüm limanlardan yapılabileceğini aktardı.

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov ise "Önümüzdeki 24 saat içinde limanlarımızdan ihracatı yeniden başlatmak için çalışmaya hazır olacağımıza inanıyoruz.

Bu öncelikle Chornomorsk Limanı'ndan olacak. Sonra Odesa, ardından Pivdeny Limanı'ndan gerçekleşecek." dedi.