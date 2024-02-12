İlk Türk astronot Alper Gezeravcı yurda döndü

Türkiye'nin uzay misyonu başarıyla tamamlandı.
Alper Gezeravcı, ilk Türk astronot olarak adını tarihe yazdırdı.
Uzayda 21 gün kalan Gezeravcı, 13 deney gerçekleştirdi.
10 Şubat'ta dünyaya döndü
Ardından dünyaya dönüş için harekete geçildi.
Dragon uzay aracı, ilk olarak 10 Şubat'ta ABD'de Florida açıklarına indi. Sağlık kontrollerinin ardından Alper Gezeravcı'nın yurda dönüşü merakla beklenmeye başlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Gezeravcı'nın bugün Türkiye'ye döneceğini açıkladı.
Ankara'da karşılandı
Ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda heyecanlı bekleyiş başladı.
Bakan Kacır havalimanında Gezeravcı'yı karşıladı.
Çocuklar, ellerindeki çiçek ve hediyeleri verirken, Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken yanında götürdüğü 13 Türk bayrağını çocuklara verdi.
Gezeravcı'nın ailesi de aynı uçakla yurda döndü.
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