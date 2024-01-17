İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın ailesi merak ediliyor! İşte o kare... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın ailesiyle Florida'da bir araya geldi. Bakan, sohbetin ardından aile ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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ensonhaber.com

İlk Türk astronotu uzaya yolculuğa çıkıyor!

Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek olan Alper Gezeravcı, tüm yurda heyecan yaşatıyor.

Bu gece saatlerinde başlayacak olan uzay yolculuğu için nefesler tutuldu.

Astronotun ailesi ile heyecan paylaşıldı

Türkiye’de farklı bir gurur yaşanırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, ABD’nin Florida bölgesinde Gezeravcı’nın ailesi ile bir araya geldi.

Bakan Kacır, Gezeravcı Ailesi ile heyecanını paylaştı.

Oğlunun uzaya gideceğini Teknofest'te öğrendi

İlk Türk Astronotun babası Ali Gezeravcı, oğlunun uzaya gideceğini tüm Türkiye gibi TEKNOFEST'te öğrendiklerini anlattı.

"Anadolu'nun çocukları bu şekilde kabuklarını kıracak"

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda verdiği desteğe dikkati çekti:

İnşallah Anadolu'nun çocukları bu şekilde kabuklarını kıracak. Sayın Cumhurbaşkanımız da her seferinde bu işleri çok güçlü destekliyor. Takip ediyor bu işleri.

"İlk çünkü devamını yapacağız"

Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki kararlılığını vurgulayan Bakan Kacır, "Maalesef pek çok genç için bu gerçekçi olmayan bir hayale dönüşüyordu. Şimdi ise Türkiye artık bu sahneye çıkmış oldu. Alper Bey de inşallah bunun öncüsü oldu. Ben hep söylüyorum bu insanlı ilk uzay misyonumuz. İlk çünkü daha önce yapmadık. İlk çünkü devamını yapacağız. İnşallah devamı gelecek. Karan gibi çocukların hayallerinde inşallah daha çok yer tutacak." dedi.

Bir diğer yandan Gezeravcı Ailesi ile yapılan röportajlar da gündeme geldi.

"Korku bastı biraz şimdi rahatım"

Anne Sıddıka Gezeravcı, oğlu için şu cümleleri kullandı;

Gururluyum, sevinçliyim, heyecanlıyım. İlk haberi tören alanında duyduk. Biraz sevindim biraz üzüldüm. Ne olduğunu sonra öğrendim, bilmeyince üzüldüm. Korku bastı biraz şimdi rahatım.

"4 yaşındayken uçak şoförü olacağım derdi"

Baba Ali Gezeravcı ise "Baba, hiçbir şeye endişe etmeyin. Mutlu olun, o bana yeter' dedi. Biz de o mutluluğu seve seve yapıyoruz. 4 yaşındayken 'Ben uçak şoförü olacağım' derdi." dedi.

Gezeravcı’nın yengesi, astronotun insan ilişkilerinde de çok iyi biri olduğunu, fırsat buldukça kendilerini ziyaret ettiğini söyledi.

Yeğeni 'yıldız' getirmesini istedi

Ayrıca Alper Gezeravcı’nın, yeğeni Karan ile de arasından su sızmıyor. Amcasına ‘kanka’ diye hitap eden Karan, amcasından uzay yolculuğu dönüşünde yıldız getirmesini istedi.

Karan, kendisinin de uzaya gitmek istediğini belirterek, “Kankamla roket koltuğuna oturacağız.” dedi.

Karan'ın fotoğrafını da yanında götürdü

Gezeravcı'nın kardeşi de "En son dün görüştük. Karan'ın fotoğrafı ile birlikte yanında götürdüğü birkaç eşya daha var. Tabii Karan onun için çok özel. Birbirlerini çok seviyorlar. Biz ondan çok daha heyecanlıyız." dedi.