İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya yeni görev Resmi Gazete'de yer alan karara göre ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

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Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6'ıncı maddesi ile 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Gezeravcı'nın yanı sıra Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan getirildi.

Afşin Burak Bostancı görevden alındı

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Afşin Burak Bostancı ise 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereği görevinden alındı.