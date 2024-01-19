İlk Türk astronot uzayda! Annesinin sözleri duygulandırdı: Bağrıma basmak istedim... Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılması sonrasında konuşan anne Gezeravcı, oğlunu sarılıp bağrına basmak istediğini ancak karantina engeli sebebiyle yapamadığını söyleyerek duygusal anlar yaşadı.

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ensonhaber.com

Türkiye dün gece, tarihi bir ana tanıklık etti.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaya yolculuğa çıktı.

Tüm yurtta göğüsler kabardı, nefesler tutuldu ve heyecanla ekranlara kilitlenildi.

Gezeravcı’nın, ekibi ile uzaya hareket ettiği anlar dünya çapında ilgi uyandırdı.

ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki Fırlatma Kompleksi’nden gerçekleştirilen fırlatma işlemi tarihe geçti.

Ekibin içerisinde bulunduğu Dragon kapsülünün, 20 Ocak TSİ 13.15’te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor.

Ailesine el salladı, görevine yöneldi

Olayla ilgili dikkat çeken bir diğer unsur ise Alper Gezeravcı’nın ailesi ile vedalaştığı anlar oldu.

5 metrelik mesafeden ailesine el sallayarak yolculuğa çıkan Gezeravcı, izleyenleri duygulandırdı.

Gezeravcı görevi için harekete geçerken, fırlatma işlemi sonrasında ailesi TRT Haber’e konuştu.

Gururlu annenin duygusal anları

Burada heyecan ve gururlarını dile getiren aile, oğulları için bolca dua etti.

Aynı zamanda anne Gezeravcı’nın gözyaşlı hali de dikkatlerden kaçmadı.

"Sarılıp bağrıma basmak istedim"

Oğlunu son kez gördüğünde sarılmak istediğini söyleyen anne, şu cümleleri kullandı;

Hem gurur hem üzüntü ikisi bir arada. Allah güle güle gidip gelmeyi nasip etsin. Bizi gururlandırdı. Sarılıp bağrıma basmak istedim ama karantinada olduğu için kucaklayamadım. Onun da üzüntüsü var.

Muhabirin "Geri dönünce ne yapacaksınız?" sorusu üzerine ise "Heyecanla bekliyorum, ilk gelişinde Allah nasip ederse bağrıma basacağım." dedi.