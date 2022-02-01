İlk Türk kadın veteriner Sabire Aydemir kimdir? Hayatı ve kariyeri...

112. yaş gününe özel Google tarafından Doodle olan Sabire Aydemir kimdir merak ediliyor. İşte ülkemizin ilk kadın veterineri Sabire Aydemir hakkında bilmeniz gerekenler...

Özel ve anlamlı günler için hazırladığı tasarımları Doodle olarak kullanıcılarına sunan Google, bugün de ilk Türk kadın veterinerSabire Aydemir'i Doodle yaptı.

Doodle'ı gören vatandaşlar ilk Türk kadın veteriner Sabire Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında öldü soruları yanıt aramaya koyuldu.

1 Şubat 1910 yılında dünyaya gelen Sabire Aydemir 4 Temmuz 1991 yılında Ankara'da hayatını kaybetti.

Hayatı ve kariyeri merak konusu olan Sabiha Aydemir kimdir? İşte biyografisi...

İLK TÜRK KADIN VETERİNER HEKİM: SABİRE AYDEMİR KİMDİR

1910 yılında Kastamonu İnebolu kazasında doğan Aydemir, ilkokulu İnebolu'da, ortaöğrenimini Erenköy Kız Lisesi'de 1933'te tamamladı.

Tıp fakültesine giderek doktor olmayı planlarken, o sene ilk olarak veteriner fakültesine kız öğrencilerin alınacağını öğrenince hayvanlara olan sevgisi nedeniyle veteriner hekimliği tercih etmiştir.

Beş yıl fakültede okuduktan sonra 1937 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde bakteriyoloji dalında asistan olarak 5 yıl daha çalıştı; Bakteriyoloji Mütehassısı (uzmanı) unvanını elde etti.

Bakteriyolog Veteriner hekim olarak İstanbul Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü; Ankara Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde çalıştı.

Gönüllü olarak Anadolu'ya tayinini istedikten sonra görev yaptığı Samsun Atakum'da bulunan Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden Bakteriyoloji Mütehassısı Kuduz Laboratuvarı şefi olarak emekli oldu.

İngilizce ve Almanca bilen Sabire Hanım; bir kız bir erkek çocuk annesiydi. Ankara'da 1991 yılında hayatını kaybetti.

SABİRE AYDEMİR ÖDÜLLERİ

1984'te Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yılı nedeniyle TBMM tarafından kendisine "İlk Kadın Veteriner Hekim" olarak ödül ve plaket verildi.

30 Nisan 2016'da Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılan değerlendirme sonucu Veteriner Hekimlik Mesleğine yapmış olduğu üstün hizmetlerden ve bu meslekte ilk kadın Veteriner Hekim olmasından dolayı Uzman Veteriner Hekim Sabire Aydemir "2016 yılı TVHB Onur Ödül" ününe layık görülmüştür.