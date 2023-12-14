İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belirlendi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya gideceğini açıkladı.

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İHA

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu.

Misyon 9 Ocak 2024’te gerçekleşecek.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezer Avcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

13 farklı bilimsel deney yapacak

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

"Bayrağımızı gururla uzaya taşıyacak astronotumuz, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak"

Öte yandan Bakan Kacır, Alper Gezeravcı'nın ilk Türk astronot olduğunu duyurmasının ardından konuya ilişkin bir paylaşım daha yaptı.

Kacır, "İlk Türk uzay yolcumuz Alper Gezeravcı, #Ax3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Bayrağımızı gururla uzaya taşıyacak astronotumuz, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak; bilim insanlarımızın hazırladığı 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek. #TürkiyeYüzyılı’na hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)