İlk ve tek ev için 0,99 faizli konut kredisi hesaplaması! Kredi tutarına göre aylık taksit...

İlk ve tek ev için 0,99 faizli konut kredisi hesaplaması! Kredi tutarına göre aylık taksit...

Ev sahibi olmayanlar ve kredi çekerek ilk evini almak isteyenlerin önü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk evim konut finansman paketi"ni duyurdu. İşte kredi miktarına göre aylık taksit tutarları...

Konut fiyatlarında son dönemdeki dikkat çeken artış sürüyor...

Ev sahibi olmak isteyenleri zorlayan fiyatlarla mücadelede yeni bir adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut alacak olan vatandaşların yüzünü güldürecek bir kararı duyurdu.

Erdoğan, kamu bankalarından düşük faiz oranlarıyla konut kredisi imkanı sunulacağını açıkladı.

Buna göre, ilk evini alacak olanlar 0.99 faiz oranıyla 10 yıl vadeli olarak 2 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

Ev almaya hayali kuran binlerce vatandaş, konut kredisinde faiz oranlarını ve aylık taksit tutarlarını merak ediyor. İşte kredi miktarına göre taksit hesaplaması...

İlk ve tek konutta kredi miktarına göre taksit hesabı

"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.

Çekilecek krediye göre ödenecek taksit tutarı 100 bin lira kredi için aylık taksit tutarı:

Kredi Tutarı: 100.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,99

Taksit Sayısı: 120 ay

Taksit Tutarı: 1.568,09 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 188.171,84 TL

200 bin lira kredinin aylık taksit tutarı:

Kredi Tutarı: 200.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,99

Taksit Sayısı: 120 ay

Taksit Tutarı: 3.136,19 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 376.341,85 TL

300 bin lira tutarında konut kredisi hesaplaması:

Kredi Tutarı: 300.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,99

Taksit Sayısı: 120 ay

Taksit Tutarı: 4.704,28 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 564.513,89 TL

500 bin lira tutarında konut kredisi hesaplaması:

Kredi Tutarı: 500.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,99

Taksit Sayısı: 120 ay

Taksit Tutarı: 7.840,47 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 940.856,11 TL

1 milyon lira tutarında konut kredisi için aylık taksit tutarı:

Kredi Tutarı: 1.000.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,99

Taksit Sayısı: 120 ay

Taksit Tutarı: 15.680,94 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 1.881.711,68 TL

2 milyon lira konut kredisi için aylık taksit:

Kredi Tutarı: 2.000.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,99

Taksit Sayısı: 120 ay

Taksit Tutarı: 31.361,87 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 3.763.424,76 TL

* Fiyatlar ortalamadır