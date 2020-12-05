İlk yerli helikopter motoru TEİ-TS1400 teslim edildi

TEI'nin Hafif Genel Maksat Helikopteri Gökbey için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde geliştirdiği, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TS1400 canlı yayında çalıştırıldı.

Türkiye, savunma sanayiinde ürettiği İHA ve SİHA'ların yanı sıra şimdi de kendi helikopter motorunu üretmeye başladı.

Türkiye'nin havacılık motorlarında lider şirketi TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), 35 yıllık teknik birikimi, sahip olduğu altyapı ve kalifiye iş gücüyle hem ulusal hem de uluslararası projelerde hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

TEI'de üretilen ilk milli helikopter motoru Gökbey TEI-TS1400'ün teslimi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle yapıldı.

İLK MİLLİ HELİKOPTER MOTORU TEI-TS1400

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katılımıyla gerçekleştirilen törende ilk yerli helikopter motoru canlı yayında çalıştırılarak test edildi.

1660 beygire kadar güç üretme kapasitesine sahip TEİ-TS1400 motorunun üretiminde de imalat ve malzeme teknolojileri alanlarında TEI pek çok ilke imza attı.

Türkiye'de ilk tek kristal türbin kanadı üretimini gerçekleştiren şirket, ilk kez nikel ve titanyum alaşımları için havacılık kalitesinde dövme teknolojisi geliştirdi.

TS1400'ün tüm testleri de milli imkanlarla geliştirilen milli bremzelerde gerçekleştirildi.

İlk milli helikopter motorunun testi yapıldı- İZLE

GÖKBEY, YERLİ MOTORLA UÇACAK

Üstün yetenekli milli üretim turboşaft motor, ilk olarak yine yerli üretim olan Gökbey helikopterlerine entegre edilecek.

Önümüzdeki süreçte, motorun farklı türevleri geliştirilecek.

Söz konusu motorlar Hürkuş ve Atak helikopterlerinde de kullanılabilecek.