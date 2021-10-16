Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız. İlk çoklu bombaatarımız TG40-BA, güvenlik birimlerimizin gücüne güç katacak" dedi.

Türkiye yerli ve milli silahlarını üretme ve geliştirme konusunda kararlı adımlarla ilerliyor.

Üretilen yerli ve milli silahlar tüm dünya tarafından dikkati çekerken, bunlara bir yenisi daha eklendi.

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen yerli silah sistemlerine 40 milimetre Tamburalı Bombaatar eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter üzerinden bir video yayınlandı ve TG40-BA özelliklerine değindi.

ÇOK SAYIDA HAFİF SİLAH ÜRETİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla son dönemde çok sayıda hafif silah yerli üreticiler tarafından geliştirilerek güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı.

Güvenlik güçlerinden gelen geri bildirimlerle daha gelişmiş ürünler ortaya çıkarken, operasyon sahasındaki yeni ihtiyaçlar dolayısıyla farklı arayışlara gidiliyor. Bu çabaların son örneği 40 milimetre Tamburalı Bombaatar oldu.

İlk yerli ve çoklu bombaatar TG40-BA göreve hazır VİDEO

"DIŞA BAĞIMLILIĞI SONA ERDİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, "Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız.

Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahı ve etkili atışlarıyla güvenlik birimlerimizin gücüne güç katacak. Sektörümüzün başarılı temsilcisini tebrik ediyoruz." dedi.

TG40-BA'NIN ÖZELLİKLERİ

Çoklu bombaatar TG40-BA, TG Savunma tarafından geliştirildi ve kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı.

40 milimetre Tamburalı Bombaatar ile 40x46 milimetre düşük hızlı ve 40x51 milimetre orta hızlı mühimmatlar kullanılabiliyor.