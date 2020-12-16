Euro
9.5177
-0.16%
Dolar
7.8115
-0.32%
Altın
466.61
-0.15%
Borsa
1.404
0.62%
Bitcoin
154.780
1.91%
EXEN Coin
10.80
-0.09%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    İlk yerli ve milli füze sistemi HİSAR-A +'nın test atışları

    İlk yerli ve milli füze sistemi HİSAR-A +'nın test atışları

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında ilk yerli ve milli füze sistemimizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri envanterine girmeden önceki test atışını izletti.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 14:57
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 15:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk Savunma Sanayii ayağa kalktı.

    Tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'lardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri envanterine son dahil edilen ise, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli imkanlar kullanılarak üretilen milli füzemiz HİSAR-A +...

    İlk yerli ve milli füze sistemi HİSAR-A + nın test atışları #1

    CANLI YAYINDA TEST VİDEOSU

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

    Amerika'nın Türk Savunma Sanayii Başkanlığı'na aldığı yaptırım kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında ilk milli füze sistemimizin testini izleterek, Türkiye'nin üretimde durmayacağının mesajını verdi.

    İşte o anlar;

    İlk yerli ve milli füze sistemi HİSAR-A'nın test atışları İZLE

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir