Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında ilk yerli ve milli füze sistemimizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri envanterine girmeden önceki test atışını izletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk Savunma Sanayii ayağa kalktı.

Tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'lardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri envanterine son dahil edilen ise, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli imkanlar kullanılarak üretilen milli füzemiz HİSAR-A +...

CANLI YAYINDA TEST VİDEOSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Amerika'nın Türk Savunma Sanayii Başkanlığı'na aldığı yaptırım kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında ilk milli füze sistemimizin testini izleterek, Türkiye'nin üretimde durmayacağının mesajını verdi.

İşte o anlar;

İlk yerli ve milli füze sistemi HİSAR-A'nın test atışları İZLE