İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yakalama kararı çıkarıldı

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Geçtiğimiz yıl eylül ayında Datça ilçesi Kazım Yılmaz Caddesi'nde Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil saat 02.30 sıralarında kontrolden çıkarak, yolda yaya olarak bulunan İlkan Karaman'a çarpmış, ağır yaralanan basketbolcu Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı.

ALKOLLÜ ŞEKİLDE ÇARPIP KAÇTI: YALNIZCA 4 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Muayenesinde 1.19 promil alkollü olduğu belirlenip gözaltına alınan Önder, ardından tutuklandı.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturmanın ardından Emre Ali Önder hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

TAHLİYE KARARI TEPKİ TOPLADI

Duruşması görülen olayda mahkeme heyeti, Emre Ali Önder’in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak haftada iki gün polis merkezine imza atma koşulu ve yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak tahliyesine karar verdi.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDI

Mahkemenin verdiği karara anlam verilemezken konuyla ilgili tepkiler peş peşe gelmeye başladı.

Başta Karaman'ın ailesi ve sevenleri tarafından tepkiyle karşılanan kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü Emre Ali Önder’in tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartıldı.