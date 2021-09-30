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    İlkbahar-yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı'nın ilkbahar yaz döneminde gerçekleştirdiği 10 bin 850 operasyonda, 39’u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 30.09.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 13:20
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    İlkbahar-yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

    Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ( PÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen Eren operasyonlarında; 15 Nisan 2021 tarihinde başlatılan, ilkbahar-yaz dönemi ayağı başarıyla tamamlandı.

    İlkbahar yaz döneminde; 9 bin 630 terör operasyonu planlanmasına rağmen 10 bin 850 operasyon icra edilerek yüzde 113 gerçekleştirme oranı sağlandı.

    ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERDEN 39'U ÜST DÜZEY

    Operasyonlarda; 4’ü kırmızı, 1’i mavi, 2’si yeşil, 10’u turuncu, 17’si gri, 5’i renk kategorisinde yer almayan 39 sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi.

    402 sığınak, mağara ve yeraltı deposunda, 242 Mayın/EYP, 271 silah, 258 el bombası, 632 tüp ve 13 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    İlkbahar-yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi #1

    İlkbahar-yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi #2

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