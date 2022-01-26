İlker Aycı kimdir, istifa mı etti? THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın biyografisi

İlker Aycı kimdir, istifa mı etti? THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın biyografisi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, görevinden istifa etme kararı aldı. Akabinde İlker Aycı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki İlker Aycı kimdir, neden istifa etti?

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, görevinden istifa etme kararı aldı.

İlker Aycı'nın istifa etmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği öğrenildi. Aycı'nın, kararını Yönetim Kurulu'nda açıklayacağı bildirildi.

Akabinde İlker Aycı'nın hayatı ve kariyeri araştırma konusu oldu. Peki İlker Aycı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın biyografisi...

İLKER AYCI KİMDİR?

1971 yılında İstanbul’da dünyaya gelen İlker Aycı, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur

Ardından 1995 yılında İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında araştırmalarda bulunan İlker Aycı, yüksek lisans derecesini 1997 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası Bölümü'nden almıştır.

Mesleki kariyerine 1994 yılında başlayan Aycı, Universal Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Asal Dış Ticaret Genel Müdürlüğü, Kurtsan İlaç Sanayi Ortadoğu ve Orta Asya Bölge Temsilciliği ile Başak Sigorta Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

İş hayatına 1994 yılında başlayan Aycı, 24 Ocak 2014 tarihinde Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanlığı görevine seçildi.

Aynı zamanda, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, DEİK Türk-Çin İş Konseyi, Vakıf Emeklilik A.Ş. ve VakıfBank Güneş Sigorta Spor Kulübü (2008 Avrupa Challenge Cup Şampiyonu) gibi kurumlarda yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık gibi görevler üstlendi.

İngilizce ve Rusça bilen Aycı, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde danışmanlığını yaptı.

Ak Parti İstanbul teşkilatının kurucuları arasında yer alan Aycı, 2015'te Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmişti.