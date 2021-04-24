İlker Baş kimdir? Vebitcoin CEO'su İlker Baş hakkında bilgiler..

Thodex ile ilgili yaşanan gelişmelerin ardından kripto para alım satımı yapılan Vebitcoin de faaliyetlerine ara verdi. Bunun üzerine Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş kimdir merak konusu oldu.

Kripto para vurgununda piyasa dalgalanmaları sürüyor.

Yerli kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklamasının ardından sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı.

Kripto para işlem platformu Vebitcoin.com, içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini belitti. Bu açıklamanın ardından şirketin Ceo'su İlker B. polis tarafından gözaltına alındı.

Şirketin CEO'su İlker Baş'ın yaklaşık 4 yıllık şirketinin adresini sürekli değiştirdiği ilk gelen bilgiler arasında yer aldı.

Öne sürülen gelişmelerin ardından kripto parayla yakından ilgilenen vatandaşlar başta olmak üzere, Vebitcoin CEO'su İlker Baş kimdir? sorusuna yanıt aramaya başlandı.

Peki, İlker Baş kimdir? İşte, Vebitcoin CEO'su İlker Baş hakkında bilgiler...

İLKER BAŞ KİMDİR?

İlker Baş'ın kişisel bilgilerine dair ayrıntılar bilinmese de Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi, 2017 yılında Muğla'nın Menteşe ilçesinde kurduğu öğrenildi. Vebitcoin CEO'su İlker Baş'ın aslen Muğlalı olduğu biliniyor.

İlker Baş'ın yaklaşık 4 yıllık şirketinin adresini sürekli değiştirdiği iddia edildi. Baş ilk olarak şirketi "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurdu.

Sonrasında şirket merkezini, "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine taşıdı. Son olarak ise "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresini şirket genel merkezi olarak belirledi.

Şirketin ilk kuruluşunda İlker Baş 50 bin lira sermaye beyan etse de bunun sadece 12 bin 500 lirasını şirketin kasasına koydu. Kalan tutarı ise 24 ay içinde şirketin kasasına koymayı taahhüt etti.

2020 yılında şirketin sermaye artırımı kararı aldığı ve 50 bin lira olan sermayenin 1 milyon liraya çıkarıldığı öne sürüldü. Ancak ödenmiş olan 50 milyon sermayenin geri kalan 950 bin lirasının 24 ay içinde ödeneceğinin taahhüt edildiği iddia edildi.

İLKER BAŞ KAÇTI MI?

Bu arada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker Baş, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma sürdürülüyor.