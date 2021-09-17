İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istemi

İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istemi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Başbuğ için 4 yıla kadar hapis istendi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çekmişti.

Başbuğ, "2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı?" diye sormuştu.

Teklifin FETÖ’nün direktifi ile hazırlandığını ileri süren Başbuğ, “Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan o düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır” demişti.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Başbuğ’un FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları sonrası soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ’un “kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret” suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı.

İddianamede, Başbuğ’un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.